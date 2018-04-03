Ещё
Спаллетти ответил, оставит ли «Интер» «Милан» без Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спаллетти ответил, оставит ли «Интер» «Милан» без Лиги чемпионов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что игроки готовы к миланскому дерби. Итальянец отметил, что у команды есть большой потенциал, и они будут помнить об этом в матче с «Миланом».
— Эта игра стоит многого. Мы покажем себя в лучшем свете. Мои игроки пережили тяжелый период благодаря сердцу, полному «Интером», — цитирует Football Italia Спалетти. — Они делали то, что любят больше всего — работали. Они также любят своих поклонников, потому что все они следуют за «Интером». Этот период был тяжелым. Но, постоянно тренируясь и не отбрасывая уверенность в себе, мы нашли решение. У нас всегда есть возможность показать свои лучшие качества. И в течение недели все позитивные мысли должны собраться вместе.
Мы знаем, что «Милан» — сильная команда, она играет в хороший футбол. Но у нас есть потенциал, и мы будем играть, помня об этом. Мы должны быть такими же сильными, как и они, должны доминировать в игре. Будучи осведомленными о тактике соперника, мы сможем противостоять ему.
Можем ли мы выбить их из гонки за место в Лиге чемпионов? Они останутся в хорошем положении в таблице и, в целом, зная менталитет их тренера, результат игры практически ничего не изменит.
Матч «Милан» — «Интер» пройдет 4 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию. «Интер» идет четвертым в турнирной таблице серии А, имея в активе 58 очков после 29 матчей. «Милан» с 50 очками занимает шестую строчку.
Турнирная таблица и календарь чемпионата Италии
Спорт-Экспресс: последние новости
Германия и Испания огласили составы на товарищеский матч Бьорндален ушел, "Спартак" может стать чемпионов, Дзюба рассказал всю правду Австрия, Канада, Япония, Швеция, Швейцария, Турция и Италия претендуют на проведение Олимпиады-2026
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов20
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение