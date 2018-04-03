Спаллетти ответил, оставит ли «Интер» «Милан» без Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что игроки готовы к миланскому дерби. Итальянец отметил, что у команды есть большой потенциал, и они будут помнить об этом в матче с «Миланом».

— Эта игра стоит многого. Мы покажем себя в лучшем свете. Мои игроки пережили тяжелый период благодаря сердцу, полному «Интером», — цитирует Football Italia Спалетти. — Они делали то, что любят больше всего — работали. Они также любят своих поклонников, потому что все они следуют за «Интером». Этот период был тяжелым. Но, постоянно тренируясь и не отбрасывая уверенность в себе, мы нашли решение. У нас всегда есть возможность показать свои лучшие качества. И в течение недели все позитивные мысли должны собраться вместе.

Мы знаем, что «Милан» — сильная команда, она играет в хороший футбол. Но у нас есть потенциал, и мы будем играть, помня об этом. Мы должны быть такими же сильными, как и они, должны доминировать в игре. Будучи осведомленными о тактике соперника, мы сможем противостоять ему.

Можем ли мы выбить их из гонки за место в Лиге чемпионов? Они останутся в хорошем положении в таблице и, в целом, зная менталитет их тренера, результат игры практически ничего не изменит.

Матч «Милан» — «Интер» пройдет 4 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию. «Интер» идет четвертым в турнирной таблице серии А, имея в активе 58 очков после 29 матчей. «Милан» с 50 очками занимает шестую строчку.

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