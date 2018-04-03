Дзюба и старцы. Колонка Николая Яременко

Сегодня проходил очередной нелепый круглый стол по футболу. Тема, как бы она ни формулировалась, всегда сводится к одному и тому же: как нам реорганизовать футбол? То есть вроде как все согласны, что он в таком состоянии, что надо что-то менять. А дальше начинается уже куча самого интересного.

Сейчас нет смысла пункт за пунктом анализировать все те нелепости, которые произносились накануне в течение нескольких часов. Там есть только политическая целесообразность. Потому и проводили в стенах одного из органов власти — Госдумы . Спорт — он вообще вне государства должен быть. Но когда у тебя нет особых аргументов, то ты вроде как властным статусом прикрываешься — для придания себе большей убедительности, очевидно?

Артем Дзюба : Я многое сделал, чтобы попасть в сборную России

Итак, для обсуждения в странном (для судеб футбола) месте, в не очень понятный исторический момент (впереди чемпионат мира — так к чему внутренние склоки?) собрались разные люди. Окидываем взглядом зал и, наконец, формулируем то, что вертелось на языке: здесь собрались старцы, которые давным-давно ничего не решают в футболе. Сами посудите, выступает Валерий Газзаев . Заслуг перед отечественным футболом у него хватает. Но когда Валерий Георгиевич в последний раз тренировал? Когда тренировали многие из тех, кто присутствовал — либо для оппонирования, либо для покорного поддакивания? Непонятно только, как Евгения Гинера сюда занесло — видимо, много времени свободного появилось.

Опять нелепая попытка расширить высшую лигу с 16 до 18 или даже до 20 команд, когда ее, по уму, сокращать надо. Опять дискуссия про лимит в футболе. А дискутировать разве есть о чем? В этом вопросе, как это часто бывает, есть три категории спорящих: одни искренне заблуждаются, одни откровенно врут, есть еще небольшое число тех, кто пытается называть вещи своими именами. Назовём и мы своими именами: существование лимита в российском футболе — это, конечно, позорище. С введением лимита чуть более десятка лет назад результаты наши стали неуклонно снижаться. Но люди нам продолжают «втирать»: лимит — благо, лимит — на пользу воспитанию молодых талантов. Мы сейчас имеем сборную, которая методично вынимает по три мяча из своих ворот матч за матчем. Мы будем за нее болеть, переживать во время чемпионата мира, но все это не отменяет того факта, что дети лимита выросли — и вера в лимит оказалась порочной.

Но я не об этом сейчас. Пока старцы, в прошлом тысячелетии что-то представлявшие из себя в футболе, говорили о том, как нарежут первую лигу на три зоны и это сразу поможет развитию детско-юношеского футбола (?!), действующий футболист современной эпохи Артем Дзюба решал куда более локальный вопрос — как ему поучаствовать в игре против своего бывшего клуба. Известно, что в нашем футболе существует несуразица, когда клубы-скупщики, отдающие игроков в аренду, включают в договор опцию: невыход на поле против своего клуба. Как полагается, есть сумма выкупа этой опции. Обычно она нереально высока. Дзюба взял и выкупил ее. Выкупил за 120 тысяч евро. Не помню, чтобы кто-то делал в нашем футболе подобные вещи.

Мне не очень симпатичен Дзюба. И я очень хорошо знаю, что он иногда говорит в раздевалках, что происходит в его жизни — это не для газетных полос. Но он сейчас делает то, что отличает не болтуна, а реально занимающегося футболом человека. И в этом он лично для меня на сто шагов впереди многих.