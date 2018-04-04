Хоккеист Кулемин рассказал, что лишь недавно начал полноценные тренировки

МОСКВА, 4 апреля. / ТАСС /. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин только недавно приступил к полноценным тренировкам. Об этом он рассказал ТАСС.

В середине ноября прошлого года Кулемин получил травму плеча, из-за которой выбыл на полгода. К тому моменту форвард провел 13 матчей в сезоне, набрав три очка (1 шайба + 2 передачи). Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 9 апреля, «Айлендерс» не попали в плей-офф, команде осталось провести в сезоне два матча.

"Восстановление идет по плану, но я еще не на 100% готов, только начал полноценно тренироваться. Пока с врачами решаем, когда можно будет выходить и играть. Точного ответа на вопрос, сыграю ли я в оставшихся матчах, нет — это также вопрос к докторам", — сказал Кулемин.

31-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» принял участие в семи чемпионатах мира, дважды став победителем турнира (2012, 2014).

"По поводу участия в чемпионате мира, то это тоже к врачам вопрос. Из Федерации хоккея России и тренерского штаба национальной сборной со мной не связывались. Если готов на 100%, то всегда готов сыграть за сборную — всегда готов приехать, защищать флаг нашей страны", — отметил игрок.