Мэтью Барзал сыграет за Канаду на чемпионате мира

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал дал согласие выступить на предстоящем чемпионате мира. Для 20-летнего канадца это будет первый ЧМ в карьере.

В нынешнем сезоне Барзал набрал 79 (20+59) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он является лучшим бомбардиром лиги среди новичков и вторым бомбардиром «Айлендерс»​.

#Isles rookie Mathew Barzal will play for Team Canada in World Championships. Barzal tells me he’s particularly excited to get a chance to be Connor McDavid’s teammate.

— Andrew Gross (@AGrossNewsday) 3 апреля 2018 г.