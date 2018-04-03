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Широков: «Современный „Зенит“ мне не очень нравится»
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Широков: «Современный „Зенит“ мне не очень нравится» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о выступлении питерского "Зенита" в текущем сезоне.
"Честно говоря, современный «Зенит» мне не очень нравится. Начало сезона было очень хорошим по результату, но не по игре. А потом не стало ни игры, ни результата. Все немного занервничали, на все это наслоилось общественное мнение, которое всегда было неравнодушно к «Зениту»… Единственное, что беспокоит — отсутствие целостной выстроенной игры. Именно поэтому, наверно, многие выглядят не так ярко, как могли и как самим бы хотелось", — цитирует бывшего футболиста Спорт день за днем.
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