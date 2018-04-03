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«Чертаново» сыграло вничью с «Долгопрудным»
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«Чертаново» сыграло вничью с «Долгопрудным» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Матч 16-го тура группы «Запад» первенства ПФЛ «Чертаново» — «Долгопрудный» завершился ничейным результатом — 0:0.
"Чертаново" занимает первое место турнирной таблицы, набрав 42 очка. «Долгопрудный», в активе которого 28 очков, располагается на седьмой строчке.
Первенство России
"Запад"
16-й тур  "Чертаново" (Москва) — «Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:0  Судья: Федоров (Петрозаводск).
3 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
Чертаново — Долгопрудный
Турнирная таблица зоны «Запад» первенства ПФЛ
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