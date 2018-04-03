«Чертаново» сыграло вничью с «Долгопрудным» 

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Лучано Спаллетти: "Можем ли выбить "Милан" из гонки в Лиге чемпионов? Можем забрать очки"

Евгений Алдонин: "Арсенал" сейчас слабее, чем в 2006 году, он по силам футболистам ЦСКА"