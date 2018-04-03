Самарский дзюдоист стал победителем юношеского Кубка Европы 

На прошедшем Кубке Европы по дзюдо участниками состязаний стали более 300 спортсменов. На татами вышли представители 19 стран. Самой многочисленной стала сборная России, в которую вошли 150 спортсменов. Среди них — пятеро представителей Самарской области. Самый лучший результат из дзюдоистов нашего региона показал Даниил Умаров, он стал победителем Кубка. В первой встрече Даниил превзошел спортсмена из Узбекистана, во второй — молдавского дзюдоиста. В третьем поединке представитель самарской школы оказался сильнее соотечественника и завоевал золото, сообщает Минспорта Самарской области.
ФОТО: министерство спорта Самарской области