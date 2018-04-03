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Де Брейне: «Салах — голевая машина. „Ливерпуль“ подходит ему»
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Де Брейне: «Салах — голевая машина. „Ливерпуль“ подходит ему» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» выделил в составе хозяев Мохамеда Салаха.
«Салах — невероятный игрок. Трудно поверить, что можно забить столько голов в одном сезоне. Он удивил всех, голевая машина. «Ливерпуль» — атакующая команда, которая ему подходит.
Но я не могу говорить о других игроках. Я перешел в этот клуб, потому что для меня это лучшая возможность расти в профессиональном отношении и завоевывать титулы.
Надеюсь, завтра будет в форме Давид Сильва. Он может в значительной степени повлиять на игру. С тех пор, как я в клубе, он поражает меня своей игрой. Он помог и мне, и, когда он с нами, мы выигрываем матчи.
Я в «Манчестер Сити» только два с половиной года и буду играть в «Энфилде» только второй раз. Завтра будем стараться вести свою игру, забить первый гол, ну а если что-то не получится — есть второй матч», — цитирует Де Брейне пресс-служба «Манчестер Сити».
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 4 апреля. Начало — в 21:45 мск.
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