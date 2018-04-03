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«Милан» и «Интер» огласили заявки на миланское дерби
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«Милан» и «Интер» огласили заявки на миланское дерби 

SPORT24.ru 1 час назад
«Милан» и «Интер» огласили заявки на матч 27-го тура Серии А. Встреча между командами состоится завтра и начнется в 19:30 по московскому времени.
Заявка «Милана»
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма, Марко Сторари;защитники: Леонардо Бонуччи, Давиде Калабрия, Густаво Гомес, Матео Мусаккио, Рикардо Родригес, Алессио Романьоли, Кристиан Сапата;полузащитники: Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Мануэль Локателли, Франк Кессье, Хосе Маури, Риккардо Монтоливо;нападающие: Фабио Борини, Патрик Кутроне, Никола Калинич, Андре Силва, Сусо.
Заявка «Интера»
Вратари: Самир Ханданович, Даниэле Паделли, Томмазо Берни;защитники: Лисандро Лопес, Жоау Канселу, Андреа Раноккия, Давид Сантон, Жоао Миранда, Энрике Далберт, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриньяр;полузащитники: Роберто Гальярдини, Рафинья, Матиас Весино, Борха Валеро, Марсело Брозович;нападающие: Мауро Икарди, Янн Карамо, Эдер, Иван Перишич, Антонио Кандрева, Андреа Пинамонти.
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