«Милан» и «Интер» огласили заявки на миланское дерби

«Милан» и «Интер» огласили заявки на матч 27-го тура Серии А. Встреча между командами состоится завтра и начнется в 19:30 по московскому времени.

Заявка «Милана»

Заявка «Интера»