«Милан» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу 4 апреля

«Милан»

После успешного и победного февраля, который закончился победой по пенальти над «Лацио» в полуфинале кубка Италии (0:0, 5:4), «россонери» начали чередовать успешные матчи с поражениями.

«Милан» на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, после чего на выезде вырвал победу у «Дженоа» (1:0) в Серии А — Андре Силва забил на последних минутах.

Все прогнозы на Серию А В ответном матче с «Арсеналом» миланцы уступили уже на своем поле — 1:3, после чего дома разобрались с «Кьево» (3:2). И снова Андре Силва забил победный гол в концовке матча.

В последнем матче «Милан» отправился в гости к «Ювентусу», чтобы проиграть там со счетом 1:3. Большую часть матча счет был равным, но туринцы забили два победных мяча в последние 15 минут.

«Милан» с 50 очками на 6-м месте, на 7 очков отставая от «Лацио» и зоны еврокубков. Разница мячей 42-35.

Лучший бомбардир команды — Патрик Кутроне с 7 голами, у Сусо 6 голов и 7 ассистов.

В матче не сыграют травмированные полузащитники Джакомо Бонавентура и Риккардо Монтоливо , а также защитник Давиде Калабрия.

«Интер»

Удачно начавшие сезон подопечные Лучано Спаллети зимой захандрили — «нерадзурри» выдали десятиматчевую серию без побед в чемпионате и Кубке Италии, проиграв в трех декабрьских матчах, включая кубковое дерби с «Миланом» (0:1).

В феврале все изменилось — «Интер» обыграл дома «Болонью» (2:1), прервав серию из пяти ничьих, правда уже в следующем матче миланцы уступили «Дженоа» (0:2).

Вернувшись домой, «Интер» победил «Беневенто» (0:0) и сыграл вничью 0:0 с одним из лидеров турнира — «Наполи».

А в последних матчах подопечные Спаллетти на выезде разгромили «Сампдрию» со счетом 5:0 и дома крупно победили «Верону» — 3:0.

В результате, «Интер» с 58 очками идет на 4-м месте, всего на очко опережая «Лацио» и на 2 очка отставая от занимающей лигочемпионскую третью позицию «Ромы». При этом у «нерадзурри» матч в запасе.

Разница мячей 50-21 — защита надежнее только у «Юве» и «Наполи». Лучший бомбардир с 24 голами — Мауро Икарди. Еще 9 мячей и 8 передач у Ивана Перишича , 8 ассистов у Антонио Кандревы.

В предстоящем матче не сыграет хавбек Марсело Брозович и нападающий Янн Карамо.

В этом первом круге «Интер» одержал победу со счетом 3:2, вырвав победу благодаря пенальти на 90-й минуте. В 1/4 финала Кубка Италии уже «Милан» вырвал победу в экстра-тайме — 1:0.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью 2:2. Причем в каждом из матчей гостям удавалось уйти от поражения благодаря голу в компенсированное время.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Интер», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,70.

За успех «Милана» предлагают 2,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,00.

Миланское дерби в рамках чемпионата, когда не стоит вопрос о вылете из турнира, обычно изобилуют голами, а команды ведут борьбу до последней минуты. «Интер» на данный момент выглядит предпочтительнее, но «Милан» будет выступать в роли хозяина и после поражения от «Юве» постарается не проиграть еще одни принципиальный матч. Встреча скорее всего закончится результативной ничьей.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,80 и «тотал голов больше 2,5» за 2,10, а также европейский гандикап «победа „Милана“ +1 гол» за 1,44.