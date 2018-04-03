Бьорндален ушел, «Спартак» может стать чемпионом, Дзюба рассказал всю правду

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 3 апреля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Нурмагомедов . Видео из дома Хабиба В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов должен был сразиться за титул чемпиона UFC с Тони Фергюсоном , однако из-за травмы соперника их поединок сорвался в четвертый раз, теперь россиянин выйдет в октагон с другим серьезным противником — Максом Холлоуэем. В преддверии самого важного события в спортивной жизни Хабиба обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК отправился на его родину — в Дагестан, где встретился с отцом бойца Абдулманапом.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Буффон: шанс на мечту Последний раз "Реал" вылетал из Лиги чемпионов три года назад. Тогда во главе «Королевского клуба» еще находился Карло Анчелотти , в воротах играл Касильяс, а у «Ювентуса» была пара нападающих Тевес — Мората. Именно туринский клуб той весной и лишил мадридцев надежд на трофей в полуфинале и повлиял на будущее Анчелотти. А как будет сегодня?

КОРОЛЬ УШЕЛ. Бьорндален попрощался с биатлоном Норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры. И, наверное, не так хотел попрощаться с биатлоном Оле Эйнар Бьорндален — после самого провального сезона в карьере и непопадания на Олимпиаду. В мировом спорте вообще мало кому удается выбрать самый лучший момент для прощания. 44-летний Бьорндален ушел тогда, когда почувствовал, что природу больше не обманешь.

ПЕРЕСТРОЙКА. Проект «новые быки» Сезон у «Краснодара» не получился — клуб не вышел в основную сетку Лиги Европы (не прошли сербскую «Црвену Звезду»), вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала (уступили «Томи» — а в перспективе могли бы в полуфинале выйти на "Спартак" ), и сейчас команда, еще в марте занимавшая после одного из туров второе место, рискует не попасть в Лигу чемпионов. Обозреватель «СЭ» Сергей ЕГОРОВ рассказывает, какой будет новая жизнь детища Сергея Галицкого

ПРОГНОЗ «СЭ». Если «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи — станет чемпионом «СЭ» анализирует календарь претендентов на чемпионство в концовке сезона и дает прогноз, как завершится золотая конка. Мы разделили все матчи на три категории: низкая вероятность потери очков, средняя и высокая, исходя из коэффициента сложности игр. И получился интересный алгоритм.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний „Спорт-Экспресс“.