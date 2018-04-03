Как Riverdance, только хип-хоп и под танго: девчонки из Екатеринбурга победили всех в уличных танцах

В начале апреля в Москве прошёл финал всероссийского танцевального чемпионата Hip Hop International Russia. Воспитанники екатеринбургской школы танцев E-dance studio, команда «21.11», заняли первое место в категории «подростки».

В этой категории выступали 90 команд со всей России, рассказывают в школе. Впервые за всю историю чемпионата Екатеринбург стал первым.

Посмотрите видео победного выступления: девочки танцуют хип-хоп так синхронно, что это напоминает знаменитое шоу Riverdance. При этом музыка тоже нестандартна — она больше напоминает танго.

Также бронзу взяла команда Yolki в категории «дети» (3-я из 49 команд).

В мае ученики школы E-dance поедут представлять страну на чемпионате Европы United dance open в Германию. А в августе пройдёт чемпионат мира по современным танцам Hip Hop International World в США, где команды «21.11» и Yolki будут отстаивать честь нашей страны.

18 марта екатеринбургские синхронистки выиграли чемпионат по танцам на льду в Загребе.