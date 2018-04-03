Ещё
Как Riverdance, только хип-хоп и под танго: девчонки из Екатеринбурга победили всех в уличных танцах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Riverdance, только хип-хоп и под танго: девчонки из Екатеринбурга победили всех в уличных танцах 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В начале апреля в Москве прошёл финал всероссийского танцевального чемпионата Hip Hop International Russia. Воспитанники екатеринбургской школы танцев E-dance studio, команда «21.11», заняли первое место в категории «подростки».
В этой категории выступали 90 команд со всей России, рассказывают в школе. Впервые за всю историю чемпионата Екатеринбург стал первым.
Посмотрите видео победного выступления: девочки танцуют хип-хоп так синхронно, что это напоминает знаменитое шоу Riverdance. При этом музыка тоже нестандартна — она больше напоминает танго.
Также бронзу взяла команда Yolki в категории «дети» (3-я из 49 команд).
В мае ученики школы E-dance поедут представлять страну на чемпионате Европы United dance open в Германию. А в августе пройдёт чемпионат мира по современным танцам Hip Hop International World в США, где команды «21.11» и Yolki будут отстаивать честь нашей страны.
18 марта екатеринбургские синхронистки выиграли чемпионат по танцам на льду в Загребе.
e1.ru: последние новости
«Надеюсь, летом здесь не будет снега»: Дворкович ответил на претензии к Центральному стадиону Футбол с режиме онлайн: болельщики «Урала» и «Рубина» собираются на Центральном стадионе В Екатеринбурге спасли кошку, которая упала в шахту с высоты 12-го этажа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов20
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение