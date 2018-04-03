Кошелева: операция прошла отлично, начинается восстановление

Доигровщица турецкого «Галатасарая» и сборной России Татьяна Кошелева сообщила, что успешно перенесла операцию на колене.

«Дорогие друзья, все, кто переживал за меня в этот день, волновался и молился, спасибо всем и каждому! Операция прошла отлично, и с этого момента начинается отсчёт моего восстановления. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями и преодолевая их, мы получаем урок и опыт, не всегда понятный сразу. Укрепляем веру, а после открываем новые возможности.

Период реабилитации и возвращения требует много сил, дисциплины и совместных усилий. Каждый спортсмен, переживший это, знает… Я желаю себе пройти этот этап смело и с улыбкой! Господь даёт нам по силам, а это значит, что и это я преодолею! И вернусь, вернусь в свой любимый волейбол", — написала Кошелева на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно на странице Кошелевой в сети «Инстаграм».