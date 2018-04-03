Кошелева успешно перенесла операцию на колене

Доигровщица сборной России и турецкого «Галатарасарая» Татьяна Кошелева успешно перенесла в Германии операцию на колене после разрыва крестообразных связок.

29-летняя российская волейболистка получила травму 21 марта в первом матче «раунда шести» Лиги чемпионов с итальянской «Новарой».

«Операция прошла успешно», — приводит «Р-Спорт» слова Кошелевой.

Напомним, срок восстановления после подобных травм, как правило, составляет от пяти до шести месяцев. Таким образом, Кошелева может пропустить чемпионат мира, который пройдет с 29 сентября по 20 октября в Японии.

На групповом этапе турнира сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго, Таиландом, Азербайджаном, Южной Кореей и США.