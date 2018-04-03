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Сироткин пообещал добиться прогресса на «Гран-при Бахрейна»
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Сироткин пообещал добиться прогресса на «Гран-при Бахрейна» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин отметил, что рассчитывает на более успешное выступление на предстоящем «Гран-при Бахрейна», чем на первом этапе сезона в Австралии. В Мельбурне россиянин сошел уже на пятом круге. По словам Сироткина, в дальнейшем команда намерена стабильно попадать во второй сегмент квалификации и регулярно бороться за очки.
— Трасса в Мельбурне оказалась гораздо сложнее, чем я себе представлял, а кроме того, по объективным причинам, я не смог проехать достаточное число кругов, чтобы подготовиться к квалификации, — приводит f1news.ru слова Сироткина. — Потому со своей стороны, честно говоря, я могу сделать еще достаточно много, чтобы добиться прогресса, и я обязательно сделаю это в Бахрейне. Наша задача — закрепиться в средней группе, стать ее сильным игроком. То есть, стабильно попадать во второй сегмент квалификации, бороться за попадание в финал, а в гонке — сражаться за очки.
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