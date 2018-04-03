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LuckeRRR не прошел испытательный срок в BIG. Его заменит LEGIJA
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LuckeRRR не прошел испытательный срок в BIG. Его заменит LEGIJA 

CyberSport.ru 55 минут назад
Немецкий коллектив BIG не стал подписывать контракт с Нильсом luckeRRR Ясиеком после завершения испытательного срока. В составе его временно заменит Никола LEGIJA Нинич, пока команда не найдет нового снайпера.
LuckeRRR присоединился к BIG в феврале 2018 года вместе с Тицианом tiziaN Фельдбашем. С Ясиеком состав занял 9-12 место на WESG 2017 CS:GO и вышел в плей-офф ESEA MDL Season 27 Europe. На турнире в Китае luckeRRR показал отрицательный рейтинг 0,93 и -13 по соотношению убийств и смертей. LEGIJA прокомментировал перестановки в составе: «Мы решили, что нам нужен другой тип снайпера, с другим игровым стилем. Мы пытались наладить игру, но не были довольны результатами».
По информации издания DBLTAP, Оувен smooya Баттерфилд — приоритетный вариант замены для BIG. Но английский игрок не успеет завершить переход в команду до начала матчей ESEA MDL Season 27. В них роль снайпера перейдет к LEGIJA и Йоханнсу tabseN Водарцу.
Состав BIG после ухода luckeRRR
Фатих gob b Дэйк
Йоханнс tabseN Водарц
Тициан tiziaN Фельдбаш
Йоханнеc nex Магет
Никола LEGIJA Нинич
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