LuckeRRR не прошел испытательный срок в BIG. Его заменит LEGIJA

Немецкий коллектив BIG не стал подписывать контракт с Нильсом luckeRRR Ясиеком после завершения испытательного срока. В составе его временно заменит Никола LEGIJA Нинич, пока команда не найдет нового снайпера.

LuckeRRR присоединился к BIG в феврале 2018 года вместе с Тицианом tiziaN Фельдбашем. С Ясиеком состав занял 9-12 место на WESG 2017 CS:GO и вышел в плей-офф ESEA MDL Season 27 Europe. На турнире в Китае luckeRRR показал отрицательный рейтинг 0,93 и -13 по соотношению убийств и смертей. LEGIJA прокомментировал перестановки в составе: «Мы решили, что нам нужен другой тип снайпера, с другим игровым стилем. Мы пытались наладить игру, но не были довольны результатами».

По информации издания DBLTAP, Оувен smooya Баттерфилд — приоритетный вариант замены для BIG. Но английский игрок не успеет завершить переход в команду до начала матчей ESEA MDL Season 27. В них роль снайпера перейдет к LEGIJA и Йоханнсу tabseN Водарцу.

Состав BIG после ухода luckeRRR

Фатих gob b Дэйк

Йоханнс tabseN Водарц

Тициан tiziaN Фельдбаш

Йоханнеc nex Магет

Никола LEGIJA Нинич