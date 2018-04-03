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Ди Франческо: «Рома» хочет добиться чего-то необыкновенного в матче с «Барсой»
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Ди Франческо: «Рома» хочет добиться чего-то необыкновенного в матче с «Барсой» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной».
«Шансы Найнгголана сыграл завтра не велики. Сегодня и завтра ему предстоит пройти несколько тестов, после чего мы решим, сыграет ли он.
«Рома» спокойно готовится к матчу против команды, которая привыкла играть на этом уровне. Мы мечтаем сделать что-то необыкновенное в матче с «Барселоной». Очень гордимся тем, что сыграем против лучшей команды в мире. Мы продолжаем мечтать. Нельзя терять концентрацию, потому что «Барселона» может забить в любой момент», — сказал Ди Франческо на пресс-конференции.
Матч «Барселона» — «Рома» состоится 4 апреля. Начало — в 21:45 мск.
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