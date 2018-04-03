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Эусебио Ди Франческо: Дойдя до этой стадии, «Рома» уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень
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Эусебио Ди Франческо: Дойдя до этой стадии, «Рома» уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень 

Советский спорт 1 час назад
«Барселона» может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не нужно страшиться — этим необходимо пользоваться.
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«Барселоне» не нужна помощь, поэтому я не буду говорить о том, кто завтра выйдет в стартовом составе. Но сейчас очень важна именно командная игра. Могу сказать вот что — завтра будет играть «Рома»!, — передает слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Ромой» состоится 4 апреля на поле стадиона «Камп Ноу» в Испании, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.
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