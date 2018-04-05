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Тренер «Ромы»: судьи помогли «Барселоне» разгромить нас
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Тренер «Ромы»: судьи помогли «Барселоне» разгромить нас 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо объяснил разгромное поражение своих подопечных в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4), сообщает "Советский спорт".
"В сегодняшней встрече судьи решили помочь нашему сопернику, хотя «Барселона» совершенно не нуждается в подобной помощи. «Рома» действовала неплохо, с точки зрения самоотдачи никаких вопросов к ребятам нет. Однако некоторые ошибки, которые мы себе позволили, слишком дорого нам обошлись.
Что бы я хотел изменить в сегодняшней игре? Пожалуй, поменял бы судью", — цитирует специалиста Football Italia.
Встреча между «Барселоной» и «Ромой», которая прошла 4 апреля в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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