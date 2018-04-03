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В Орловскую область приехали нетели из Нидерландов
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В Орловскую область приехали нетели из Нидерландов 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Партия племенных животных была завезена в конце марта на территорию Верховского района в ЗАО «Славянское».
Выгрузка 132 голов нетелей прошла под руководством сотрудников регионального Россельхознадзора и Управления ветеринарии Орловской области.
На партию племенных нетелей представлен полный пакет сопроводительных документов. Все карантинные мероприятия в Нидерландах проведены в соответствии с требованиями Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Животных осмотрели ветеринары, все они признаны здоровыми, средней упитанности и поставлены на карантин. Карантинирование нетелей будет контролировать ТУ Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий.
Сообщение В Орловскую область приехали нетели из Нидерландов появились сначала на РИА 57.
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