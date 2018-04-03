В Орловскую область приехали нетели из Нидерландов

Партия племенных животных была завезена в конце марта на территорию Верховского района в ЗАО «Славянское».

Выгрузка 132 голов нетелей прошла под руководством сотрудников регионального Россельхознадзора и Управления ветеринарии Орловской области.

На партию племенных нетелей представлен полный пакет сопроводительных документов. Все карантинные мероприятия в Нидерландах проведены в соответствии с требованиями Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Животных осмотрели ветеринары, все они признаны здоровыми, средней упитанности и поставлены на карантин. Карантинирование нетелей будет контролировать ТУ Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий.