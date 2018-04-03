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Юные спортсмены Соколиной горы привезли 7 «золотых» медалей с российского первенства
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Юные спортсмены Соколиной горы привезли 7 «золотых» медалей с российского первенства 

Управа района Соколиная гора 34 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Соколята выступили на первенстве Москвы федерации тхэквондо России. Участие в нем приняли около шестисот спортсменов из 18 клубов.
Воспитанники секции «Таеквон-До» досугового центра «Соколинка» стали обладателями двадцати трех призовых мест, выступив в дисциплинах по выполнению личной демонстрации атакующей и защитной техники и в поединках, проводимых по определённым правилам. Семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей привезли домов подростки и их младшие товарищи.
Как отмечают в досуговом центре, победы — не главная цель занятий этим видом спорта. Гораздо важнее формирование выносливости, быстроты, устойчивости к стрессам, волевых качеств и умения собирать внимание, мобилизовать силы в нужное время, развитие созидательности и сообразительности.
Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».
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