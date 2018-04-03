Ещё
Евгений Алдонин: Шансы ЦСКА и «Арсенала» в 1/4 Лиги Европы равны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Алдонин: Шансы ЦСКА и «Арсенала» в 1/4 Лиги Европы равны 

Советский спорт 33 минуты назад
— Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же «Арсенал» по определенному статусу и вариативности состава. Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен.
Леонид Слуцкий: ЦСКА намного более статусный клуб, чем «Халл Сити» или «Витесс»
Большое значение будет иметь то, как армейцы сыграют на выезде, где самое главное — не пропустить, а по возможности, конечно, и забить. Тактически выгоднее начинать в гостях и в домашней игре уже понимать голевой расклад, а лучше и вовсе иметь некий запас, гандикап. Хорошо, что ЦСКА сейчас в приличной форме, вырывает важные победы, как, например, в Ростове (2:1 в чемпионате России — прим. ТАСС) и Лионе (3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — прим. ТАСС), — передает слова Алдонина ТАСС.
Ранее стало известно, что «Арсенал» и ЦСКА в первом матче Лиги Европы обслужит чешская бригада арбитров.
Первый матч двух команд состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
Советский спорт: последние новости
Cboi, Priskornet и Koifish покинули Dragon Army Валерий Газзаев: У меня есть предложение по внесению изменений в налоговые льготы для спонсоров клубов Испания — Аргентина. Видеопрогноз Константина Генича
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов20
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Сборную России лишили серебра54
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение