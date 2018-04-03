Евгений Алдонин: Шансы ЦСКА и «Арсенала» в 1/4 Лиги Европы равны

— Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же «Арсенал» по определенному статусу и вариативности состава. Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен.

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Большое значение будет иметь то, как армейцы сыграют на выезде, где самое главное — не пропустить, а по возможности, конечно, и забить. Тактически выгоднее начинать в гостях и в домашней игре уже понимать голевой расклад, а лучше и вовсе иметь некий запас, гандикап. Хорошо, что ЦСКА сейчас в приличной форме, вырывает важные победы, как, например, в Ростове (2:1 в чемпионате России — прим. ТАСС ) и Лионе (3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — прим. ТАСС), — передает слова Алдонина ТАСС.

Ранее стало известно, что «Арсенал» и ЦСКА в первом матче Лиги Европы обслужит чешская бригада арбитров.

Первый матч двух команд состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.