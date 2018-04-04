«Монако» не смог обыграть «Ренн» в матче чемпионата Франции по футболу

В матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде сыграл вничью с «Ренном» — 1:1.

Хозяева открыли счёт в поединке на 20-й минуте благодаря точному удару защитника Жориса Гнаньона, но не сумели удержать минимальное преимущество. Мяч полузащитника Рони Лопеса позволил монегаскам уйти от поражения.

Этот результат позволил подопечным Леонарду Жардима набрать 67 очков и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы французского чемпионата. От лидера в лице «Пари Сен-Жермен» «Монако» отстаёт на 16 баллов и сохраняет лишь теоретические шансы защитить чемпионский титул.

Ранее звёздный форвард «Монако» Радамаль Фалькао выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) может негативно отразиться на футболе.