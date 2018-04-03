РФС обсудит введение видеоповторов на Чемпионате России в ближайшее время

«Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться. Тут затягивать особо не надо. В июле начинается Чемпионат России. Технически надо выстраивать систему видеоповторов, готовить людей», — сказал Куликов RNS.

Он отметил, что пока не ясно, кто может финансировать установку систем видеоповторов на стадионах.

В данный момент система видеоповторов используется в нескольких национальных чемпионатах — в частности, в Италии, Германии и Португалии. В Испании она будет введена со следующего сезона.

Также видеоповторы были опробованы на Кубке конфедераций, который прошел в России летом 2017 года, и будет применяться на Чемпионате мира по футболу-2018.

Система видеоповторов предназначена для решения спорных моментов в футболе в реальном времени, она призвана помогать арбитрам матчей принимать верные решения.