Ещё
РФС обсудит введение видеоповторов на Чемпионате России в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС обсудит введение видеоповторов на Чемпионате России в ближайшее время 

Rambler News Service 38 минут назад
Российский футбольный союз обсудит введение видеоповторов на матчах Чемпионата России по футболу в ближайшее время, сказал RNS руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
«Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться. Тут затягивать особо не надо. В июле начинается Чемпионат России. Технически надо выстраивать систему видеоповторов, готовить людей», — сказал Куликов RNS.
Он отметил, что пока не ясно, кто может финансировать установку систем видеоповторов на стадионах.
В данный момент система видеоповторов используется в нескольких национальных чемпионатах — в частности, в Италии, Германии и Португалии. В Испании она будет введена со следующего сезона.
Также видеоповторы были опробованы на Кубке конфедераций, который прошел в России летом 2017 года, и будет применяться на Чемпионате мира по футболу-2018.
Система видеоповторов предназначена для решения спорных моментов в футболе в реальном времени, она призвана помогать арбитрам матчей принимать верные решения.
Rambler News Service: последние новости
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования «Алроса» не определила победителя конкурса проектов по возобновлению работ на «Мире» Абызов заявил о неумении властей говорить с людьми на понятном языке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов21
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение