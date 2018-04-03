Дмитрий Кагарлицкий: «Решение остаться в „Северстали“ или перейти в другой клуб будет тяжелым»

Нападающий олимпийской сборной России Дмитрий Кагарлицкий отметил, что ему будет тяжело решить, оставаться в "Северстали" или нет.

Кагарлицкий выступает за череповецкий клуб с 2014 года. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что проводил предварительные переговоры с агентом 28-летнего игрока.

— Пока не знаю, будет все ясно в мае или начале июня. Пока готовлюсь со сборной, — цитирует «Р-Спорт» Кагарлицкого. — Решение оставаться или переходить будет тяжелым, но я приму его с холодной головой.

Кагарлицкий в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром «Северстали» в регулярном чемпионате, набрав 45 (17 шайб + 28 передач) очков в 55 играх.