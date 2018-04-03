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Дмитрий Кагарлицкий: «Решение остаться в „Северстали“ или перейти в другой клуб будет тяжелым»
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Дмитрий Кагарлицкий: «Решение остаться в „Северстали“ или перейти в другой клуб будет тяжелым» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Нападающий олимпийской сборной России Дмитрий Кагарлицкий отметил, что ему будет тяжело решить, оставаться в "Северстали" или нет.
Кагарлицкий выступает за череповецкий клуб с 2014 года. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что проводил предварительные переговоры с агентом 28-летнего игрока.
— Пока не знаю, будет все ясно в мае или начале июня. Пока готовлюсь со сборной, — цитирует «Р-Спорт» Кагарлицкого. — Решение оставаться или переходить будет тяжелым, но я приму его с холодной головой.
Кагарлицкий в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром «Северстали» в регулярном чемпионате, набрав 45 (17 шайб + 28 передач) очков в 55 играх.
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