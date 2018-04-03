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Евгений Алдонин: «Успешная игра Головина повысит и его цену, и престиж ЦСКА»
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Евгений Алдонин: «Успешная игра Головина повысит и его цену, и престиж ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что полузащитник армейцев Александр Головин показывает очень хороший и зрелищный футбол. Алдонин также добавил, что успешная игра хавбека повысит его цену, прести красно-синих
— Что касается Головина, то Саша показывает очень хороший и зрелищный футбол, что полезно для армейцев, — цитирует ТАСС Алдонина. — Он стал настоящим лидером команды и стабильно демонстрирует высокий уровень игры. Интерес скаутов зарубежных клубов скорее плюс для Саши, он чувствует дополнительную уверенность в своих силах и хочет себя проявить как никто другой в этих матчах с «Арсеналом». Самое главное, чтобы его это никак не закрепощало, но психологически он очень устойчив, а последние матчи — лишнее тому подтверждение.
Для него встречи с «Арсеналом» действительно могут в некоторой степени стать знаковыми, так как наверняка все селекционеры будут с большим интересом следить за его игрой против гранда. Чем лучше сыграет Саша, тем больше он повысит цену на себя и престиж клуба, потому что успешная игра в таких матчах уже говорит о европейском уровне. В преддверии домашнего чемпионата мира очень важно подойти к этому турниру в максимально хорошей форме, а это удобно делать как раз за счет очень серьезной и напряженной борьбы в еврокубках, которая позволит Головину стать еще сильнее. Остается только пожелать Саше успеха, как и в целом армейскому клубу.
Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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