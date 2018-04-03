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Илья Воробьёв возобновит клубную карьеру со следующего сезона
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Илья Воробьёв возобновит клубную карьеру со следующего сезона 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Тренер Илья Воробьёв рассказал, что возобновит клубную карьеру с чемпионата-2018/19. Последним клубом в карьере тренера был магнитогорский «Металлург», сейчас специалист трудится в сборной России. «Моя клубная карьера возобновится со следующего сезона. А как именно, пока точной информации нет. Писали про „Авангард“? В середине сезона и про „Барыс“ писали, и ещё много чего», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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