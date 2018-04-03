Илья Воробьёв возобновит клубную карьеру со следующего сезона 

Чемпионат.com: последние новости

Сколько зарабатывают звёзды КХЛ

Сборная Германии сыграла вничью с командой Испании

Агуэро пропустит первый матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ