Руслан Нигматуллин: «Постараюсь поднять над головой музыкально-футбольный Кубок мира»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин , который по окончании карьеры футболиста стал диджеем, выступит в восьмом чемпионате мира среди артистов — футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол».

«Фестиваль уже восьмой год проводится. По-моему, еще ни разу не побеждали. Для меня это будет третий фестиваль, хотелось бы победить. Участвовал еще и в чемпионате мира по футболу в Японии и Корее в 2002 году — тогда тоже не получилось. Постараюсь поднять над головой Кубок мира на этот раз, пусть и музыкально-футбольный.

Шутил ли я, когда говорил, что чемпионат мира среди артистов может затмить футбольный мундиаль? В каждой шутке есть доля шутки. В любом случае это будет шоу, которое может составить конкуренцию много чему, не только чемпионату мира по футболу.

Если выиграю, воздержусь от того, чтобы звонить игрокам сборной России. Единственное — пошлю СМС главному тренеру команды Станиславу Черчесову с пожеланием удачи и успеха». Порассуждал Нигматуллин и о чемпионской гонке в РФПЛ.