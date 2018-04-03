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Руслан Нигматуллин: «Постараюсь поднять над головой музыкально-футбольный Кубок мира»
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Руслан Нигматуллин: «Постараюсь поднять над головой музыкально-футбольный Кубок мира» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который по окончании карьеры футболиста стал диджеем, выступит в восьмом чемпионате мира среди артистов — футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол».
«Фестиваль уже восьмой год проводится. По-моему, еще ни разу не побеждали. Для меня это будет третий фестиваль, хотелось бы победить. Участвовал еще и в чемпионате мира по футболу в Японии и Корее в 2002 году — тогда тоже не получилось. Постараюсь поднять над головой Кубок мира на этот раз, пусть и музыкально-футбольный.
Шутил ли я, когда говорил, что чемпионат мира среди артистов может затмить футбольный мундиаль? В каждой шутке есть доля шутки. В любом случае это будет шоу, которое может составить конкуренцию много чему, не только чемпионату мира по футболу.
Если выиграю, воздержусь от того, чтобы звонить игрокам сборной России. Единственное — пошлю СМС главному тренеру команды Станиславу Черчесову с пожеланием удачи и успеха». Порассуждал Нигматуллин и о чемпионской гонке в РФПЛ.
«Игр не так много осталось — 6 матчей, хотя у «Локомотива» есть матч в запасе. Но 2 очка отрыва — это уже психологический момент, очень опасный: потеряв статус главного лидера, «Локомотив» стал нервничать, и это дает определенные козыри «Спартаку». p (iframe).
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