Трямкин: Овечкин и Тарасенко не хотели драться всерьёз, это русские люди

Защитник олимпийской сборной России Никита Трямкин поделился ожиданиями от матчей Еврочелленджа. «Мысли об Олимпиаде стоит забыть, это прошло давно. Рад, что сборная России стала чемпионом. Сейчас настроение очень хорошее, соскучился по хоккею. „Автомобилист“ вылетел в первом раунде, была небольшая пауза. Удалось немного отдохнуть, убрать болячки. Есть, что доказывать самому себе и всем. У немцев хорошая команда, нас ждёт достойный соперник. Нам нужно настраиваться на победу и тяжёлую игру. Они будут так же стараться, как и мы. Плей-офф смотрю, это всегда интересно. Жёсткие матчи, драки. Остаюсь ли я в клубе? У меня контракт на два года, это не обсуждается. Я специально приехал, подписал такой контракт. Доволен своим решением. В НХЛ попроще делать хиты. Площадка намного уже. Видел силовые приёмы Задорова, очень рад за Никиту, он реально силовой защитник, который может подраться. Читал, смотрел, как он подрался и заступился за партнёра. Чуть не подрались Овечкин с Тарасенко? Не думаю, что они хотели это всерьёз сделать. Потолкались, ведь на льду они противники. Но не думаю, что русские люди стали бы драться», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Fox Sports.