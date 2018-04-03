Алдонин: «Шансы в противостоянии ЦСКА и „Арсенала“ равны» 

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о противостоянии московского ЦСКА и лондонского «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
"Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же «Арсенал» по определенному статусу и вариативности состава. Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков. Тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен. Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным", — цитирует бывшего футболиста ТАСС.