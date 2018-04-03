Пообещавшего прожить 11 дней на 350 рублей «еврея» назвали лучшим бомжом YouTube

Автор YouTube-канала «Дневник еврея» запустил проект «можно ли выжить на 350 рублей 11 дней». Последний выпуск, в котором блогер рассказывает, чем он питался на 5,6 и 7 дни эксперимента, 3 апреля попал в тренды видеохостинга.

Для экономии молодой человек купил крупу и макароны на развес, овощи со скидкой, консервы, яйца, немного курицы, дешевые приправы и прочее. В комментариях к видео зрители канала признаются, что у блогера получилось приобрести на 350 рублей больше, чем некоторым удается на 1,5 тысячи рублей.

Блогер выпустил уже три ролика о бюджетных способах приготовить сытную еду. В то же время у беременной жены героя полноценный рацион: она ест много овощей и фруктов, позволяет себе сладости и даже фастфуд. Некоторые подписчики «Дневника еврея» сомневаются в том, что мужчине удается сдерживаться от постоянных соблазнов, и он «хомячит бургеры за кадром».

Ранее автор канала показывал зрителям, как приготовить «бомж-обед» за восемь рублей, «бомж-торт» из печенья и йогурта и романтический ужин из «Азбуки вкуса» за восемь рублей. «Ты лучший бомж на YouTube», — пишет пользователь Danny Coldfield.

Другой посетитель видеохостинга предложил блогеру другой эксперимент — год жить на тысячу рублей.

До того, как заняться съемкой видео о способах сэкономить на еде, герой роликов рассказывал о путешествиях. Всего у «Дневника еврея» свыше 45 миллионов просмотров.