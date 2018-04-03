Полиции России и Южной Кореи подписали соглашение о работе на чемпионате мира

МВД России и Национальное агентство полиции Республики Кореи договорились о сотрудничестве во время чемпионата мира по футболу в России. Соглашение о взаимодействии подписали во вторник глава МВД Владимир Колокольцев генеральный комиссар южнокорейской полиции Ли Чхоль Сон. «Глава МВД России отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего чемпионата мира по футболу, в том числе по вопросам соблюдения прав и законных интересов корейских граждан, — приводит ТАСС представителя пресс-центра МВД. — Стороны подписали протокол о взаимодействии между министерством и Национальным агентством полиции Республики Корея в период проведения чемпионата мира по футболу». Напомним, сборная Южной Кореи сыграет в группе F чемпионата мира со Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (23 июня, Казань).