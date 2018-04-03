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Бывший вице-президент «Барселоны» назвал президента Ла Лиги Тебаса фашистом
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Бывший вице-президент «Барселоны» назвал президента Ла Лиги Тебаса фашистом 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший вице-президент «Барселоны» Альберт Перрин раскритиковал президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который является противником идеи обретения Каталонией независимости и старается пресечь все попытки болельщиков «Барсы» поддержать данное движение.
«Он фашист, отвратительный и явный нацист. Холокост наполняет его гордостью и удовлетворением.
Тебас не шутит, когда говорит о 155 статье конституции (данная статья позволяет правительству Испании принять принудительные меры по выполнению Каталонией своих конституционных обязательств). Он действительно так думает. Он фашист и ведет себя как фашист», — сказал Перрин в интервью LaSexta.
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