Бывший вице-президент «Барселоны» назвал президента Ла Лиги Тебаса фашистом

Бывший вице-президент «Барселоны» Альберт Перрин раскритиковал президента Ла Лиги Хавьера Тебаса , который является противником идеи обретения Каталонией независимости и старается пресечь все попытки болельщиков «Барсы» поддержать данное движение.

«Он фашист, отвратительный и явный нацист. Холокост наполняет его гордостью и удовлетворением.

Тебас не шутит, когда говорит о 155 статье конституции (данная статья позволяет правительству Испании принять принудительные меры по выполнению Каталонией своих конституционных обязательств). Он действительно так думает. Он фашист и ведет себя как фашист», — сказал Перрин в интервью LaSexta.