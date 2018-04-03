Известный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы нападающего «Амьена» Ласина Траоре, дал комментарии относительно инцидента со своим клиентом. Ранее президент клуба «Этуаль» Ибрахим Коне заявил, что футболист сменил личные данные перед переездом из Африки в Румынию.
"Все обвинения Траоре в том, что у него поддельный паспорт — не более, чем шантаж. Какие-то СМИ написали, сделали вброс, и это обросло нелепыми слухами. Они утверждают, что Ласина на два года старше — но это ерунда. Я разговаривал с Траоре. Он сказал: тот, кто придумал эту историю, однажды просил у него деньги. Многие обеспеченные футболисты подвержены таким нападкам. Бедные люди просят у игроков деньги, а если им отказывают — придумывают ерунду. К тому же, вопрос возраста должен задаваться не самому футболисту, а федерации Кот-Д'Ивуара", — отметил Селюк.
В 2016 году Траоре выступал на правах аренды в составе московского ЦСКА.