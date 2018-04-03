Селюк: «Обвинения в адрес Ласина Траоре — не более, чем шантаж»

Известный агент Дмитрий Селюк , который представляет интересы нападающего «Амьена» Ласина Траоре, дал комментарии относительно инцидента со своим клиентом. Ранее президент клуба «Этуаль» Ибрахим Коне заявил, что футболист сменил личные данные перед переездом из Африки в Румынию.

"Все обвинения Траоре в том, что у него поддельный паспорт — не более, чем шантаж. Какие-то СМИ написали, сделали вброс, и это обросло нелепыми слухами. Они утверждают, что Ласина на два года старше — но это ерунда. Я разговаривал с Траоре. Он сказал: тот, кто придумал эту историю, однажды просил у него деньги. Многие обеспеченные футболисты подвержены таким нападкам. Бедные люди просят у игроков деньги, а если им отказывают — придумывают ерунду. К тому же, вопрос возраста должен задаваться не самому футболисту, а федерации Кот-Д'Ивуара", — отметил Селюк.

В 2016 году Траоре выступал на правах аренды в составе московского ЦСКА.