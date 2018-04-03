А. Егоров: если бы арбитр видел эпизод, назначил бы пенальти в ворота «Зенита»

«На 23-й минуте Дриусси упал в штрафной соперника. Для меня это продолжить игру. Не вижу нарушения правил со стороны защитника. Игрок «Зенита» сам наткнулся на оппонента, и я поддержу решение арбитра. У зенитовца рассечение? Футбол — контактный вид спорта, и такое бывает. На 60-й минуте падает в чужой штрафной Стоцкий. Вратарь «Зенита» не успел к мячу. Нападающий проткнул мяч, а голкипер его зацепил. Возможно, Ерохин перекрыл арбитру обзор. Момент открытый, и если бы Игорь видел, то я не думаю, что он не назначил бы очевидный пенальти. Конечно, это пенальти», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».