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А. Егоров: если бы арбитр видел эпизод, назначил бы пенальти в ворота «Зенита»
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А. Егоров: если бы арбитр видел эпизод, назначил бы пенальти в ворота «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший арбитр, заместитель главы Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров прокомментировал работу судейской бригады на матче 24-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Зенитом» (1:2).
«На 23-й минуте Дриусси упал в штрафной соперника. Для меня это продолжить игру. Не вижу нарушения правил со стороны защитника. Игрок «Зенита» сам наткнулся на оппонента, и я поддержу решение арбитра. У зенитовца рассечение? Футбол — контактный вид спорта, и такое бывает. На 60-й минуте падает в чужой штрафной Стоцкий. Вратарь «Зенита» не успел к мячу. Нападающий проткнул мяч, а голкипер его зацепил. Возможно, Ерохин перекрыл арбитру обзор. Момент открытый, и если бы Игорь видел, то я не думаю, что он не назначил бы очевидный пенальти. Конечно, это пенальти», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».
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