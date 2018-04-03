Александр Егоров: «У меня нет таких слов, чтобы объяснить, почему Мешков не удалил Фернанду. Это судейский промах»

Бывший арбитр, заместитель главы ДСИ РФС Александр Егоров отметил, что судьи матча 24-го тура чемпионата России "Спартак" — «Тосно» (2:1) должны были удалять полузащитника красно-белых Фернанду. Егоров добавил, что не знает, почему арбитры не дали бразильцу вторую желтую карточку.

— Карточка розовая, пошла бы нога Фернанду чуть выше, то можно было бы давать прямую красную, — сказал Егоров в эфире передачи «Свисток» на телеканале «Наш футбол». — Я могу только развести руками. Это судейский промах. Невозможно объяснить, почему арбитры не дали вторую желтую. Бригада Мешкова приняла неправильное решение. У меня нет таких слов, чтобы объяснить, почему это не желтая карточка.

Денисов? Надо смотреть всю игру и смотреть накал борьбы по ходу матча «Амкар» — «Локомотив». Нога Денисова шла по низу, шипов не было, и в первом эпизоде можно было обойтись без карточки. Во втором эпизоде он уже сыграл грубо. Если мне Денисов позвонит и спросит: «А почему меня удалили, а других — нет?», то я не смогу ему ответить. Я поддерживаю решение Лапочкина, он находился в это время на поле, ему было виднее.