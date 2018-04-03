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Десятки тысяч итальянцев потребовали вернуть конфискованную за лай собаку
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Десятки тысяч итальянцев потребовали вернуть конфискованную за лай собаку 

Lenta.ru 1 час назад
Более 160 тысяч человек вступились за собаку, которую в итальянском городе Ровере-делла-Луна, провинция Тренто, отобрали у хозяев за громкий лай. Об этом сообщает издание The Local.
Хозяйка трехлетней мареммо-абруццкой овчарки по кличке Миро утверждает, что жалобы на шум, из-за которых конфисковали ее питомца, лишены оснований. По ее словам, претензии были только у одного из ее соседей. Женщина утверждает, что по ночам специально не выпускала Миро во двор, чтобы не беспокоить окружающих.
Несмотря на это, из-за жалоб соседа ее дважды оштрафовали: сначала на 70 евро (пять тысяч рублей), а затем на 154 евро (11 тысяч рублей). Она отказалась платить третий штраф, и полиция забрала у нее собаку до суда.
Женщина создала на Change.org петицию и потребовала освободить овчарку. «Миро — часть моей семьи, — написала она. — У него есть дом и большой сад, чтобы бегать и играть. Миро отобрали у нас, как будто он — не живое существо, у которого есть чувства, а неодушевленный объект».
За неделю к призыву освободить Миро присоединились 90 тысяч человек. Ко вторнику, 3 апреля, под петицией появились более 160 тысяч подписей.
Мареммо-абруццкая овчарка — порода собак, которую вывели в итальянских областях Маремма и Абруццо. Имеют густую белую шерсть лимонного, светло-рыжего или бледно-бежевого оттенка и большие висячие уши V-образной формы. Рост самца — до 73 сантиметров.
В 2015 году сообщалось, что власти одной из деревень на востоке Китая пригрозили убить всех собак, которых жители держат в своих домах. Они объяснили это необходимостью соблюдения общественной гигиены и жалобами на лай по ночам.
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