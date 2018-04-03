Эдгард Запашный: «Из нынешних российских футболистов я больше всего похож на Дзюбу»

Заслуженный артист РФ, народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный , который сыграет за сборную России на восьмом чемпионате мира среди артистов — футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол», рассказал о своей позиции на поле и сравнил себя с бывшими и нынешними российскими футболистами.

«Я все время играю в нападении. Играть в атаке мне и рост позволяет, и бег у меня неплохой, взаимодействие с партнерами. Играя в защите, этим похвастаться не могу, защита — точно не мое. В ворота могу встать, но в этом нет нужды, при наличии в команде такого классного вратаря, как Руслан Нигматуллин

Знаете, я имел честь, и не однажды, играть в паре с Дмитрием Булыкиным. Если нас поставить спиной — многие нас начинают путать: мы по телосложению, росту и сейчас даже по прическе с ним похожи. У нас с ним хорошее взаимопонимание на поле. Конечно, мой уровень в сравнении с Булыкиным оставляет желать лучшего, но если бы я с ранних лет занимался футболом, может быть, повторил бы его судьбу.

Можно ли сказать, что в сборной России в Арт-футболе я олицетворяю Булыкина? Это у Димы надо спросить, могу ли я позволить себе такое сравнение, но для меня это было бы большой честью. Из нынешних игроков я, наверное, больше всего похож на Дзюбу: он идет напролом, не боится идти в стык, плотно играть, не избавляется от мяча быстро, неплохо играет на втором этаже. И по комплекции мы с ним похожи».

Также Запашный рассказал о своей любви к футболу и назвал свою любимую команду и игроков.

«Не мечтал ли в детстве стать футболистом? В том возрасте, когда такая идея могла прийти мне в голову, было бы уже поздно заниматься футболом, ведь я уже занимался другим делом, связав себя с цирком. Футбол для меня стал лишь хобби. Родители мне не дали возможности стать футболистом, потому что я всю жизнь занимался в цирке. Но, конечно, у меня есть любимые футболисты, я фанат сборной Нидерландов времен Гуллита и ван Бастена . Для меня та неповторимая команда во главе с Марко ван Бастеном по-прежнему остается Dream-Team.

Я также большой поклонник Ривалдо. Мне кажется, это один из самых недооцененных игроков, ведь он оставался в тени Роналдо, но это действительно талант.

Месси или Роналду? Месси»», — сказал Эдгард Запашный в интервью Sport24.ru.