Аполлинария Береговая стала серебряным призером первенства России

В Смоленске завершился главный юношеский старт нашей страны по подводному спорту (плавание в ластах). Омскую область на этих соревнованиях представляли воспитанники тренера Татьяны Москвиной перворазрядница Аполлинария Береговая, второразрядники Олег Захаров и Дарья Кирющенко, а также обладатель третьего разряда Тимофей Дзембо.

Самой опытной из наших спортсменов удалось подняться на пьедестал. Аполлинария Береговая стала второй на дистанции 400 метров в классических ластах. Спортсменка показала время 4:15,60 минуты. Компанию омичке на пьедестале составили два кандидата в мастера спорта из Смоленска. Победительницей стала Софья Терновчук (4:15,31 минуты), а «бронза» досталась Ксении Филимоновой (4:17,38 минуты).

Соревнования прошли в 50-метровом плавательном бассейне Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и собрали более 170 юных пловцов 12-13 лет из 19 регионов страны.