Глава Американской торговой палаты в России: «ЧМ-2018 посетит беспрецедентное число болельщиков из США»

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко высказал мнение, что чемпионат мира-2018 посетит беспрецедентное число американских болельщиков, они помогут наладить отношения между странами.

— Сборная США не отобралась на чемпионат мира по футболу. … Однако порядка 40 тысяч туристов из США, как ожидается, посетит чемпионат, — приводит РИА «Новости» слова Родзянко. — Это огромное, беспрецедентное число. Возможно, это и есть люди, которые станут чемпионами по налаживанию отношений, когда вернуться домой.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

На матчи ЧМ-2018 продано около 1,7 миллиона билетов