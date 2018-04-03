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Федерико Фасио: Испытание действительно предстоит серьезное
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Федерико Фасио: Испытание действительно предстоит серьезное 

Советский спорт 1 час назад
— Я смотрел матч «Барсы» против «Севильи» на выходных. Андалузцы сыграли очень здорово, создав «Барселоне» огромные проблемы. Но они не смогли убить итригу. Это хороший урок — если ты упустил шанс обеспечить себе досрочно три очка, то «Барселона» за очень короткое время может перевернуть все с ног на голову.
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Все знают сильные стороны Лео Месси. Это лучший футболист планеты. Но нам ведь нужно думать не только о нем! Необходимо следить за каждым игроком «Барселоны». Да уж, испытание действительно предстоит серьезное, — передает слова Фасио официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Ромой» состоится 4 апреля на поле стадиона «Камп Ноу» в Испании, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.
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