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Де Брейне: Когда у Давида Сильвы идет игра, мы побеждаем
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Де Брейне: Когда у Давида Сильвы идет игра, мы побеждаем 

LiveSport.Ru 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о настрое на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Пожалуй, это самый успешный сезон в моей карьере. Я провел большинство матчей без каких-либо трудностей. Все складывалось просто великолепно.
Давид Сильва может решить исход матча в любой момент. Он потрясающе играл за все время моего пребывания в «Сити». Он во многом повлиял на развитие моей собственной игры.
Надеюсь, он сможет сделать то, что он делал на протяжении всего сезона. Когда у него идет игра, мы побеждаем.
То, что сделал Салах, — просто невероятно. Никто не думал, что он забьет так много мячей в начале сезона. Атакующая линия «Ливерпуля» очень сильна», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
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