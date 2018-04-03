Де Брейне: Когда у Давида Сильвы идет игра, мы побеждаем

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о настрое на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Пожалуй, это самый успешный сезон в моей карьере. Я провел большинство матчей без каких-либо трудностей. Все складывалось просто великолепно.

Давид Сильва может решить исход матча в любой момент. Он потрясающе играл за все время моего пребывания в «Сити». Он во многом повлиял на развитие моей собственной игры.

Надеюсь, он сможет сделать то, что он делал на протяжении всего сезона. Когда у него идет игра, мы побеждаем.