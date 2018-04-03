Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера РФ Павла Иванникова стартовал в областном центре

Продолжение традиций. В Самаре стартовал шестой по счету Открытый турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова. В соревнованиях, которые продлятся два дня, принимают участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет из 20 регионов страны.

На татами, который будет занимать зал «МТЛ Арены», на протяжении двух дней выступят около 300 спортсменов из 20 регионов страны. Среди них — воспитанники школы дзюдо «Мужество» — секции, которую в свое время основал Павел Иванников. «То, что касается конкуренции. Хочется сказать, что география нашего турнира с каждым годом все растет и растет. Я думаю, что этим все сказано. Сегодня борются 5 весовых категорий среди юношей. В двух весовых категориях в финал вышли именно наши спортсмены», — рассказал организатор турнира Сергей Мордвинов.

Павел Иванников — фигура для самарского спорта знаковая. Основатель школы дзюдо «Мужество», тренер, который подготовил множество мастеров спорта, кандидатов и обладателей массовых разрядов. Педагог, отдавший более 20 лет своей жизни любимой профессии. Уже 6 лет заслуженного тренера нет в живых, однако труды его не пропадают — школа успешно существует, а воспитанники помнят. «Человек дал нам дорогу в жизнь, старался нам привить все положительные качества мужские. И следуя по его стопам, мы решили продолжить его великое дело, тренировать младшее поколение», — признался тренер-преподаватель школы дзюдо «Мужество» Дмитрий Пестов

"Никто не верил в этот турнир, что он первый раз будет. А он был и первый, и второй, и вот сегодня шестой турнир в память, в благодарность своего тренера. Это очень важно", — рассказала Ольга Иванникова.

Турнир памяти Павла Иванникова — не просто соревнование. В этом году он получил статус отборочного. Лучшие спортсмены примут участие в Чемпионате Приволжского федерального округа по дзюдо.