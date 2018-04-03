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Лукоянов: «Трактор» не вышел бы в финал Востока, если бы не игра Францоуза
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Лукоянов: «Трактор» не вышел бы в финал Востока, если бы не игра Францоуза 

Р-Спорт 59 минут назад
Хоккеисты челябинского «Трактора» вышли в финал Восточной конференции КХЛ благодаря уверенной игре голкипера Павла Францоуза, считает форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов.
"Ак Барс" во вторник в Челябинске обыграл «Трактор» (2:1 в овертайме) и повел в серии до четырех побед со счетом 3-0.
"У «Трактора» два хороших вратаря, Павел Францоуз и Василий Демченко. Францоуз, может, более мастеровитый, он здорово позицию занимает, в него все прилетает. Думаю, что это он тащит «Трактор» к победе. Все же видели, что Францоуз крутился как белка в колесе в серии с «Салаватом», если бы не он, челябинцы и не вышли бы в финал Востока, от него много зависит", — сказал Лукоянов журналистам.
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