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А. Егоров: Погребняк обманул судью в матче «Спартак» — «Тосно»
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А. Егоров: Погребняк обманул судью в матче «Спартак» — «Тосно» 

Чемпионат.com 56 минут назад
Бывший судья, заместитель главы ДСИ РФС Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров на матче 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тосно» (2:1).
«На 32-й минуте Фернандо получил жёлтую карточку за удар по ногам. Здесь поддержу арбитра. На 36-й минуте Фернандо опять сфолил, и это розовая карточка. Если бы нога была чуть выше и шла не через мяч, то это прямая красная карточка. Я могу только развести руками и сказать, что такие вещи недопустимы в Премьер-Лиге для арбитра. Бригада приняла неверное решение. В этой ситуации игрок «Спартака» должен был быть удалён за вторую жёлтую карточку. На 63-й минуте Сухарев, имевший карточку, естественно, должен был получить вторую за грубый фол. Ни о какой последовательности — там не удалил и здесь не удалил — не может идти речи. Нельзя ничего уравнивать — если есть фол, нужно его фиксировать и выносить санкции. На 80-й минуте Погребняк упал в штрафной «Спартака». Для меня это не 11-метровый удар. Даже с учётом того, как Кутепов играет, а он часто прихватывает соперников. Грешок такой водится за защитником «Спартака», но в данной ситуации я уверен, что Виталий ошибся. Погребняк его обманул», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».
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