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Юрген Клопп: «Такого результата „Ливерпуль“ не ожидал»
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Юрген Клопп: «Такого результата „Ливерпуль“ не ожидал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0) признал, что не ждал такого результата. Также он отметил, что первый тайм был лучше второго.
— Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме.
Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры «Сити», но и о качестве своей игры — тоже. Если бы мы могли лучше контролировать игру против такой команды, как «Сити», и не терять мяч, то были бы ближе к ней в турнирной таблице чемпионата Англии.
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