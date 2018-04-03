Ярославский «Локомотив» продлил контракт с тренером Квартальновым

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Дмитрием Квартальным. По словам Яковлева, соглашение продлено на один год.

"Скорее всего, изменения в тренерском штабе будут, не в количественном, а в качественном плане. Очень большой плюс, что Дмитрий Квартальнов стал привлекать молодежь, однако аспектов довольно много. Работа с молодежью крайне тяжелая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно, при этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск, в данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам", — цитирует президента «железнодорожников» ТАСС

Квартальнов стал главным тренером клуба в октябре 2017 года. В текущем сезоне КХЛ «железнодорожники» выбыли во втором раунде серии плей-офф, уступив петербургскому СКА со счетом 1-4.