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Ярославский «Локомотив» продлил контракт с тренером Квартальновым
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Ярославский «Локомотив» продлил контракт с тренером Квартальновым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Дмитрием Квартальным. По словам Яковлева, соглашение продлено на один год.
"Скорее всего, изменения в тренерском штабе будут, не в количественном, а в качественном плане. Очень большой плюс, что Дмитрий Квартальнов стал привлекать молодежь, однако аспектов довольно много. Работа с молодежью крайне тяжелая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно, при этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск, в данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам", — цитирует президента «железнодорожников» ТАСС.
Квартальнов стал главным тренером клуба в октябре 2017 года. В текущем сезоне КХЛ «железнодорожники» выбыли во втором раунде серии плей-офф, уступив петербургскому СКА со счетом 1-4.
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