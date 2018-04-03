Ещё
«Бавария» победила в 1/4 финала Лиги чемпионов с помощью автогола «Севильи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бавария» победила в 1/4 финала Лиги чемпионов с помощью автогола «Севильи» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своём поле «Баварию». встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.
«Севилья» открыла счёт в матче на 32-й минуте. Серхио Эскудеро выполнил передачу на правый угол штрафной, борьбу за мяч выиграл Пабло Сарабия и отправил мяч в ворота мимо Ульрайха.
Через пять минут игрок испанской команды Хесус Навас неудачно отбил мяч с подачи в штрафную от Рибери и оформил автогол.
На 68-й минуте гол с удара головой забил Тьяго Алькантара. Сория никак не смог спасти команду.
Ответная встреча между «Баварией» и «Севильей» пройдёт 11 апреля в Мюнхене.
Чемпионат.com: последние новости
Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Кливленд – Торонто, Клипперс – Сан-Антонио Сколько зарабатывают звёзды КХЛ Кошелева: операция прошла отлично, начинается восстановление
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой6
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
«Бавария» победила «Севилью»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение