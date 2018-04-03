Песков назвал «маразмом» ситуацию с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля

"Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится", — сказал Песков.

По его словам, прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться.