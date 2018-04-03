Песков рассказал о «маразме» в обвинениях в адрес России по «делу Скрипаля»

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обвинениями России из-за отравления в Солсбери зашла слишком далеко и моментально не разрешится.

"Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что нужно будет делать Лондону в случае, если его теория по делу Скрипалей не подтвердится.

"А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне", — отметил он. При этом, считает Песков, быстрого развития ситуации ожидать не стоит.

"Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится", — сказал он.

"Но неизбежно такие прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться", — считает Песков.

Ранее глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил в интервью Sky News , что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.